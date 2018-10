Euro-Finanzminister wegen Italiens Schuldenplänen in Sorge

Neue Regierung lebt auf Pump

Italiens Innenminister Matteo Salvini will sich um EU-Gesetze nicht scheren. Foto: Andrew Medichini/AP

Italiens Innenminister Matteo Salvini will sich um EU-Gesetze nicht scheren. Foto: Andrew Medichini/AP

Luxemburg (dpa) - Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung des hoch verschuldeten Italiens in Sorge. «Italien beschäftigt uns alle», sagte der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno am Rande des Treffens in Luxemburg.