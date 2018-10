Festnahme in Stade nach Mord an bulgarischer Moderatorin

LKA-Zielfahnder hätten den Mann am Dienstagabend aufgespürt. Kurze Zeit später sei er von Spezialkräften der Polizei in Stade festgenommen worden. Der 20-Jährige soll Marinova vergewaltigt, beraubt und ermordet haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle prüfe nun die Voraussetzungen einer Auslieferung und werde einen Haftbefehl bei dem für Auslieferungsverfahren zuständigen Oberlandesgericht beantragen.

Die Leiche Marinowas wurde am Samstag in einem Park am Donauufer in der bulgarischen Stadt Russe entdeckt, wo die junge Frau joggen gegangen war. Die Journalistin hatte eine Sendung in einem lokalen Kabelkanal moderiert.