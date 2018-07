Frankreichs Parlament beschließt Handyverbot in Schulen

Ausnahmen gestattet

Wird auch bei uns ein grundsätzliches Handyverbot kommen? In Frankreich beschloss nun das Parlament ein erweitertes Handyverbot an Schulen. Symbolfoto: Jens Kalaene

Wird auch bei uns ein grundsätzliches Handyverbot kommen? In Frankreich beschloss nun das Parlament ein erweitertes Handyverbot an Schulen. Symbolfoto: Jens Kalaene

Paris (dpa) - Das französische Parlament hat ein erweitertes Handyverbot in Schulen beschlossen. Das Gesetz verbiete grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I.