Freiburger Missbrauchsprozess prüft Rolle von Jugendamt

Behörden- und Justizversagen?

Hier findet der Hauptprozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg statt. Foto: Patrick Seeger/Illustration

Freiburg (dpa) - Im Hauptprozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg will das Gericht an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) erstmals Mitarbeiter von Jugendamt und Gerichten als Zeugen hören.