Fünf Tote in Wohnhaus in Australien

Drei Generationen umgebracht

Spurensicherung in Perth: Polizisten untersuchen das Grundstück, auf dem die Toten entdeckt wurden. Foto: Richard Wainwright/AAP

Sydney (dpa) - Blutbad in einem Wohnhaus in der westaustralischen Stadt Perth: Drei Mädchen, ihre Mutter und Großmutter sind dort tot aufgefunden worden, wie die Polizei des Bundesstaates West-Australien am Montag bestätigte.