Fußballmannschaft in Thailand in Höhle eingeschlossen

Suche läuft wieder

Rettungsteam am Eingang einer Tropfsteinhöhle in der eine thailändische Jugend-Fußballmannschaft seit dem Wochenende eingeschlossen ist. Foto: Uncredited/TPBS/AP/

Bangkok (dpa) - Seit dem Wochenende ist eine Jugend-Fußballmannschaft in Thailand in einer Höhle eingeschlossen - am Morgen haben Rettungsmannschaften die Suche wieder aufgenommen. Die zwölf Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren und ihr Trainer sind seit Samstag vermisst.