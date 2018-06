Gedenkfeier am 20. Jahrestag des ICE-Unglücks von Eschede

Schweigeminuten eingeplant

Am 03. Juni 1998 arbeiten Rettungskräfte am Wrack des Unglückszugs. Foto: Ingo Wagner

Ein ICE fährt an der mit 101 Kirschbäumen bepflanzten Gedenkstätte der ICE-Katastrophe von Eschede vorbei. Foto: Holger Hollemann

Eschede (dpa) - Zum 20. Jahrestag des bislang schwersten Bahnunglücks in der Bundesrepublik Deutschland wird in Eschede an diesem Sonntag (10.30 Uhr) eine Gedenkfeier organisiert.