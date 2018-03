Geiselnahme in kalifornischem Pflegeheim endet tödlich

Drei Opfer und Schütze tot

Die Geiselnahme in dem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien ist mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln zu Ende gegangen. Foto: J.L. Sousa, Register/Napa Valley Register via ZUMA

Die Geiselnahme in dem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien ist mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln zu Ende gegangen. Foto: J.L. Sousa, Register/Napa Valley Register via ZUMA

Ein gepanzertes Fahrzeug fährt vor dem Veterans Home of California, dem größten Veteranenheim in den USA, vor. Foto: Ben Margot/AP

Ein gepanzertes Fahrzeug fährt vor dem Veterans Home of California, dem größten Veteranenheim in den USA, vor. Foto: Ben Margot/AP

San Francisco (dpa) - Eine Geiselnahme in einem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien ist mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln zu Ende gegangen. Drei Frauen und der mutmaßliche Täter seien tot in dem Heim in Yountville aufgefunden worden, sagte Polizist Chris Childs am Freitagabend (Ortszeit).