Gesa Felicitas Krause verteidigt ihren Titel

Die Hindernisläuferin ließ über 3000 Meter der Konkurrenz in 9:34,58 Minuten keine Chance. Für die 25-Jährige, die für Silvesterlauf Trier startet, war es der vierte Titel in Serie. Damit glückte ihr die Generalprobe für die EM, die vom 7. bis 12. August in Berlin stattfindet. (tis/Foto: Hoppe/dpa)