Gewitter und Unwetter halten Deutschland weiter im Griff

Nur Norden bleibt verschont

Überschwemmte Straße im Vogelsbergkreis nördlich von Frankfurt am Main. Foto: Philipp Weitzel

Offenbach (dpa) - Schwere Gewitter mit Hagel und Regen bestimmen weiterhin das Wetter in Deutschland. Besonders in der Südhälfte kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen wieder zu Unwettern kommen.