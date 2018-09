Großer Waldbrand in Brandenburg hält Einsatzkräfte in Atem

200 Hektar betroffen

Klein Liebitz (dpa) - Seit mehr als zwei Tagen hält ein großer Waldbrand im Südosten Brandenburgs die Einsatzkräfte in Atem. Das 200 Hektar große Feuer in einem Wald- und Heidegebiet nördlich von Cottbus sei noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen.