Hunderttausende zu Protesten gegen Waffengewalt erwartet

Weltweite Aktion

Die Protestaktion mit dem Titel «Marsch für unsere Leben» könnte eine der größten in der jüngeren Geschichte der USA werden. Foto: Dirk Shadd/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

Washington (dpa) - Mehr als einen Monat nach dem Massaker an einer Schule in Florida haben überlebende Schüler für Samstag eine Großdemonstration gegen Waffengewalt in Washington organisiert - es werden Hunderttausende Teilnehmer erwartet.