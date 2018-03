In Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren

Dank späterer Geburt

Die Zahl der Geburten in Deutschland stieg im fünften Jahr in Folge. Foto: Frank Rumpenhorst

Wiesbaden (dpa) - In Deutschland sind erneut mehr Babys geboren worden: Die Zahl der Geburten stieg 2016 im fünften Jahr in Folge auf 792 131, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg von 7 Prozent.