Junge Deutsche in Wiener Hotel erdrosselt - Mordverdacht

Österreicherin unter Verdacht

Ein Wagen der Polizei bei einem Einsatz in Wien. Foto: Hans Punz/APA/Archiv

Wien (dpa) - Eine junge deutsche Frau ist erdrosselt in einem Wiener Hotel gefunden worden. Das berichtete die Polizei am Sonntag und verwies auf erste Obduktionsergebnisse zu der 25-Jährigen aus dem Raum Düsseldorf, die in Wien lebte.