Kleine Parteien treten an

Trotzdem treten wieder 17 Außenseiter bei der Hessenwahl am 28. Oktober an. Sie hoffen, neben CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und AfD zu bestehen. Das Spektrum ist eine Mischung aus Nischen- und Ein-Themen-Parteien, aus Radikalen, Idealisten und Neulingen.

Was viele eint: Sie scheitern regelmäßig an der Fünfprozenthürde. Einige stehen am Ende sogar mit einem Wahlergebnis von 0,1 Prozent da. Das entspricht gerade einmal ein paar Tausend von über vier Millionen Stimmen.

Während bei großen Parteien Tausende Helfer im Wahlkampf anpacken, ist die Last bei kleinen auf wenige Schultern verteilt. Nur 27 aktive Mitglieder haben beispielsweise die Grauen Panther in Hessen. Sie sind ein Veteran unter den Kleinparteien. „Die Graue-Panther-Bewegung ist 1975 entstanden als Senioren-Schutz-Bund Graue Panther, daraus ging dann die Partei Graue Panther als politischer Arm der Bewegung hervor“, erklärt Vorsitzende Harald Fromke.

Privatisierung von Kliniken stoppen

Obwohl sie noch als Seniorenpartei wahrgenommen würden, sei man schon längst nicht mehr auf „Alte“ fixiert. So ist Spitzenkandidat Alexander Günther erst 49 Jahre alt. „Die Grauen Panther sind der Meinung, dass man Sozialpolitik nur für alle Menschen machen kann und dass man die Generationen nicht gegeneinander ausspielen darf“, sagt Fromke. Die Partei will unter anderem die Privatisierung von Kliniken und Pflegeheimen stoppen, fordert bezahlbaren Wohnraum und Investitionen in Bildung.

Was kleine Parteien oft auszeichnet: Es sind keine Pragmatiker, sondern Idealisten am Werk. Denn wie motiviert man sich 20 Jahre lang für Wahlkämpfe, um dann doch erneut an der Fünfprozenthürde zu scheitern? „Weil man weiß, dass man sich für die richtige Sache einsetzt“, sagt Angela Binder, Vorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). Die hat in Hessen einen prozentualen Mitgliederzuwachs, von dem Volksparteien träumen - plus 50 Prozent - besteht aber trotzdem nur aus 121 Mitgliedern. (dpa)