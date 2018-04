Klimakonferenz in Bonn will verbindliche Regeln erarbeiten

Es geht um einheitliche Regeln dafür, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen und angeben. Niemand soll schummeln können.

Den Delegierten in Bonn liegt eine umfangreiche Textsammlung vor, die sie bis zum Donnerstag kommender Woche zusammenstreichen und konkretisieren müssen. Der 2015 vereinbarte Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern.

Deutschland hatte sich vorgenommen, bis 2020 40 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990. Mittlerweile gilt dieses Ziel aber als nicht mehr erreichbar.