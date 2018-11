Könner lassen Kneipe klatschen

Nein, ein Mikro brauchte er wirklich nicht: Die Stimme von Frank Vogel kam auch so mühelos in die entlegensten Winkel der kleinen Kneipe, in der sich Fans und Neugierige versammelt hatten, um den Geschichten aus dem Leben und von der grünen Insel zu lauschen.

Irland hat es ihnen angetan, drum war auch manch traditionelles Lied aus dem unerschöpflichen Fundus der irischen Erzähl- und Sangeskunst im Repertoire von „Jester's Playground“ zu finden. Nahtlos fügten sich die Klassiker in die Mischung aus alten und neuen Eigenkompositionen ein, die das Talent der Gäste aus dem Nachbarkreis als Songschreiber und Instrumentalisten unterstrichen. Da waren echte Könner am Werk, und sie hatten die „Bunte Katze“ rasch im Griff. Bei den Balladen wurde die Stimmung angenehm sentimental, die fröhlichen Stücke brachten das Publikum zum Klatschen – nicht nur vor Begeisterung, sondern auch im Rhythmus.

Für den waren Trommler Marco Meister und Bassist Matthias Grebe verantwortlich – der eine ein selbst ernannter „zorniger Gnom“, der andere eine souveräne zweite Stimme für den hauptamtlichen Sänger.

Konzertraum wird zum Wohnzimmer

Dieser entlockte seiner Gitarre mal entspannte Melodien, mal durchaus perkussive Klänge. Hinter ihm am Klavier saß Michael Horber, trotz flinker Finger so etwas der ruhige Pol der Band.

Die launigen Plaudereien der Musiker untereinander gaben dem Auftritt genau jene Wohnzimmer-Atmosphäre, für die unsere Reihe „Konzerte in der Kneipe“ bekannt ist. Zugaben waren da natürlich Ehrensache.

Und so viel Spekulation sei gestattet: Vermutlich hat man die Vier vom „Spielplatz des Narren“ nicht zum letzten Mal in der „Bunten Katze“ gehört.