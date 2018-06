Kongo: Ölbohrungen in der Heimat der Berggorillas

Virunga-Nationalpark

Der Virunga-Nationalpark ist etwa drei Mal so groß wie das Saarland. Foto: Philipp Laage

Blick auf den Virunga-Nationalpark. In dem Gebiet ist rund ein Viertel der noch lebenden Berggorillas zu Hause. Foto: Jürgen Bätz

Kinshasa (dpa) - Der Kongo will Ölbohrungen in Teilen geschützter Nationalparks erlauben, in denen unter anderem vom Aussterben bedrohte Berggorillas und andere gefährdete Menschenaffen leben. Die Parks sind wegen ihrer einzigartigen Ökosysteme Unesco-Welterbestätten.