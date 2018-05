Löschroboter soll Blindgänger in Dresden abkühlen

Weltkriegsbombe

Polizei und Feuerwehr im Einsatz in der Nähe des Fundortes einer Fliegerbombe. Foto: Tino Plunert

Ein Bagger ist in der Nähe der Fliegerbombe im Einsatz. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Foto: Roland Halkasch

In einer riesigen Messehalle statt im eigenen Zuhause verbrachten rund 9000 Dresdener die Nacht. Foto: Roland Halkasch

Polizeifahrzeuge sperren eine Straße in Dresden ab. Foto: Christian Essler

Dresden (dpa) - Nach der Teilexplosion der Fliegerbombe in Dresden versuchen die Experten am Donnerstag, näher an den Fundort zu kommen. Dazu soll zunächst ein spezieller Löschroboter den Blindgänger abkühlen.