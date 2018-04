Mehrheit der Deutschen will Hartz IV ändern

Umfrage

Hamburg (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen will einer Umfrage zufolge eine grundlegende Hartz-IV-Reform. Sechs von zehn Befragten (60,4 Prozent) sprachen sich in einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für den «Spiegel» für grundsätzliche Änderungen am bestehenden System aus.