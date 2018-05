Merkel besucht Katholikentag in Münster

Ökumenischer Gottesdienst

Der Katholikentag ist das größte Laientreffen der katholischen Kirche in Deutschland unter dem Motto «Suche Frieden». Foto: Guido Kirchner

Münster (dpa) - Angela Merkel besucht am Vormittag den Katholikentag in Münster. Die Kanzlerin diskutiert mit dem Friedensforscher Tilman Brück und dem Kurienkardinal Peter Turkson über das Thema «Deutschland in einer veränderten Weltlage - Wie umgehen mit Konfliktherden und aggressiven Regimes?».