Merkel ruft in Assisi zu Anstrengungen für den Frieden auf

Ehrung für politische Arbeit

Pater Mauro Gambetti begrüßt die Bundeskanzlerin und ihren Ehemann Joachim Sauer. Merkel bekommt von den Franziskaner-Mönchen in Assisi das Friedenslicht des Ordens. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Assisi (dpa) - Im Angesicht der weltweiten Sorgen vor einem Krieg im Nahen Osten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Friedenslicht der Franziskaner-Mönche in Assisi bekommen. Die CDU-Politikerin rief in ihrer Ansprache in der Basilika San Francesco zu Anstrengungen für den Frieden auf.