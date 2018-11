Milde Temperaturen zum Karnevalsauftakt

Außer dem Auftakt der närrischen Saison sind am Wochenende in vielen Regionen Deutschlands auch Laternenumzüge geplant, die an Sankt Martin erinnern.

Nordwestlich einer Linie vom Schwarzwald bis nach Vorpommern ist laut DWD mit mehr Regen zu rechnen. Südöstlich davon bleibe es trockener. «In den Regenregionen kann sich somit die Dürresituation etwas entspannen, ausgeglichen wird das beträchtliche Regendefizit aber bei Weitem nicht», so die Wetterforscher. Ab Mitte kommender Woche baue sich bereits ein neues Hochdruckgebiet über Deutschland auf, was zu warmen Werten und sonnigen Tagen nach Nebelauflösung führe.

Der Samstag beginnt in der Nordwesthälfte Deutschlands mit vielen Wolken und Regen, im Tagesverlauf kommt das ungemütliche Wetter auch im Südwesten an. In den übrigen Gebieten scheint nach Nebelauflösung zeitweise die Sonne. Die Werte steigen auf 12 bis 17 Grad. Dort, wo sich Nebel hält, bleibt es kühler. Im westlichen Bergland weht der Wind stark, an der Nordsee auch stürmisch aus Süd bis Südost.

Die Nacht zu Sonntag bleibt meist trocken, die Werte sinken bis auf 3 Grad im Südosten. Der Tag beginnt wechselnd bewölkt und im Osten und Süden mit teils zähem Nebel. Während sich von der Mitte nach Osten leichter Regen ausbreitet bleibt es in der Mitte und im Süden länger sonnig. «Die gute Nachricht ist aber, dass es in den Karnevalshochburgen am Rhein um 11.11 Uhr bereits mit etwas Glück trocken bleibt», so die Wetterforscher. Am Nachmittag können dann im Westen und Nordwesten Schauer die Laune der Narren oder Laternenträger dämpfen. Die Temperaturen können bis auf 18 Grad steigen.

Der Montag beginnt im Norden und in der Mitte überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Von Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg breitet sich im Tagesverlauf leichter Regen weiter nach Nordwesten aus. An und in den Alpen, im Bayerischen Wald und später auch im Lee des Erzgebirges häufig sonnig und trocken. Es bleibt weiterhin sehr mild, im Süden kann es mit Sonnenunterstützung bis 20 Grad warm werden.