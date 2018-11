Mindestens 40 Verletzte bei Schulbus-Unfall in Franken

Mindestens vier Menschen wurden von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Trümmern befreit. Die Lage war wegen der vielen Verletzten zunächst sehr unübersichtlich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Busse auf gerader Strecke frontal zusammen. Ein Auto fuhr in die Unfallstelle hinein und prallte auf einen der Busse. Wieso diese zusammenstießen, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger sollte den Hergang klären.

Mehrere Rettungshubschrauber flogen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Im Kurznachrichtendienst Twitter informierte die Polizei über eine Sammelstelle für Eltern in der Nähe des Unfallorts und suchte nach Zeugen. Die Staatsstraße 2245 sollte bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Ammerndorf liegt rund 20 Kilometer von Nürnberg entfernt.