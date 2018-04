Minister Heil stellt Erhöhung von Hartz IV in Aussicht

Sanktionen auf dem Prüfstand

Berlin/Nürnberg (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine Erhöhung der Hartz-IV-Bezüge in Aussicht gestellt. «Ich schaue mir das an, was wir bei den Grundsicherungssätzen tun können», sagte Heil der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag).