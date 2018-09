Nach Anschlag: Teheran bestellt europäische Diplomaten ein

Attacke auf Militärparade

Iranische Soldaten gehen während des Anschlags auf die Militärparade in Ahwas in Deckung. Foto: Morteza Jaberian/XinHua/ISNA

Iranische Soldaten gehen während des Anschlags auf die Militärparade in Ahwas in Deckung. Foto: Morteza Jaberian/XinHua/ISNA

Teheran (dpa) - Nach einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas mit Dutzenden Toten hat die iranische Führung in Teheran am Samstagabend diplomatische Vertreter dreier europäischer Staaten einbestellt.