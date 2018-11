Neue «Düsseldorfer Tabelle»: Mehr Geld für Trennungskinder

Unterhaltssätze steigen leicht

Düsseldorf (dpa) - Minderjährige Trennungskinder haben zum Jahreswechsel bundesweit Anspruch auf mehr Geld. Am 1. Januar 2019 tritt die neue «Düsseldorfer Tabelle» in Kraft, wie das Oberlandesgericht in Düsseldorf mitteilte.