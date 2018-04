OPCW untersucht vermutlichen Giftgasangriff in Syrien

Sie sollen herausfinden, ob am vergangenen Samstag in der zu diesem Zeitpunkt noch von Rebellen kontrollierten Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta Chemiewaffen eingesetzt wurden. Ihr Auftrag lautet jedoch nicht, die Verantwortlichen zu ermitteln.

Die USA machen die syrische Regierung verantwortlich und drohen mit einem Militärschlag; Russland spricht von einer Inszenierung und weist den Vorwurf ebenso zurück wie Syrien.

Die Experten hatten sich am Donnerstag auf den Weg nach Syrien gemacht. Bei dem Angriff auf Duma waren vor einer Woche Aktivisten zufolge Dutzende Menschen getötet und mehrere Hundert verletzt worden.

Ihren Bericht sollen die Ermittler binnen 30 Tagen dem Exekutivrat der OPCW übergeben. Eine gemeinsame Ermittlungskommission der OPCW und der UN hatte Syriens Regierung in der Vergangenheit für mehrere Angriffe mit Giftgas verantwortlich gemacht. Russland verhinderte mit einem Veto, dass das Mandat der Kommission verlängert wurde.