Panische Ratte frisst Geld in indischem Bankautomaten

15.000 Euro Schaden

In einem Geldautomaten im Nordosten Indiens liegen zerfetzte Geldscheine im Wert von umgerechnet mehr als 15.000 Euro - gefressen von einer Ratte. Foto: Polizei Tinsukia

In einem Geldautomaten im Nordosten Indiens liegen zerfetzte Geldscheine im Wert von umgerechnet mehr als 15.000 Euro - gefressen von einer Ratte. Foto: Polizei Tinsukia

Tinsukia (dpa) - Eine Ratte hat sich in Indien eine Mahlzeit im Wert von mehr als 15.000 Euro gegönnt - in Form von Geldscheinen in einem Bankautomat.