Papst in Litauen: Warnung vor Auslöschen anderer Kulturen

Besuch im Baltikum

Im lettischen Riga kündigt ein Plakat den Besuch von Papst Franziskus an. Foto: Alexander Welscher

Papst Franziskus bricht zu seiner ersten Reise in die baltischen Länder Litauen, Lettland und Estland auf. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Papst Franziskus wird von der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite nach seiner Ankunft am Flughafen Vilnius empfangen. Foto: Andrew Medichini/AP

Papst Franziskus überbringt seine Botschaft auf dem Platz vor dem Präsidentenpalast in Vilnius. Foto: Andrew Medichini/AP

Vilnius (dpa) - Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Litauen vor totalitären Systemen und dem Auslöschen anderer Kulturen gewarnt. «Schauen wir auf die Welt, in der wir leben, in der die Stimmen, die Spaltung und Konfrontation säen, immer lauter werden.»