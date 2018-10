Perus Ex-Machthaber Fujimori nach Haftbefehl in Klinik

Begnadigung aufgehoben

Kenji Fujimori (M) kommt zum Krankenhaus, in das sein Vater gebracht wurde. Foto: El Comercio/GDA via ZUMA Wire

Lima (dpa) - Der per Haftbefehl gesuchte peruanische Ex-Präsident Alberto Fujimori ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 80-Jährige fuhr am Mittwoch mit seinem Sohn Kenji Fujimori in einem Krankenwagen zu einer Klinik in der Hauptstadt Lima, wie im Fernsehen zu sehen war.