Polizei beendet Gefängnisaufstand in Indonesien

Kurz zuvor waren aus dem Hauptquartier einer Elite- Polizeieinheit vor den Toren der Hauptstadt Jakarta noch Explosionen und Schüsse zu hören. Die Polizei erklärte kurz danach, alles unter Kontrolle zu haben.

Bei dem Aufstand waren schon am Mittwoch fünf Angehörige der Elite-Einheit sowie ein Häftling getötet worden. Der genaue Hergang ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei wurden in der Haftanstalt insgesamt 36 Waffen sowie Material zum Bau von Sprengsätzen sichergestellt. Bei einem Teil der Häftlinge soll es sich um Anhänger der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) handeln. Die Polizei bestritt jedoch, dass der IS hinter dem Aufstand steckt.

Mit mehr als 250 Millionen Einwohnern ist Indonesien das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Mehrfach gab es dort auch Anschläge von Islamisten.