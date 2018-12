Prozess um tödliche Messerattacke auf Mädchen beginnt

Ex-Freund angeklagt

Trauerkerzen und Blumen am Tatort in Viersen. Foto: Roland Weihrauch

Mönchengladbach (dpa) - Der gewaltsame Tod eines Mädchens in Viersen am Niederrhein hatte bundesweit Aufsehen erregt - von diesem Montag an muss sich ihr 17-jähriger Ex-Freund wegen Mordes verantworten. Der Bulgare soll die 15-Jährige am helllichten Tag in einem Park mit mehreren Messerstichen getötet haben.