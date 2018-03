Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit wird rasch angegangen

«In den ersten 100 Tagen»

Dieses Mal gehe die Union mit, das Thema sei in den Koalitionsverhandlungen «sehr sehr präzise» und intensiv debattiert worden, so Nahles. Foto: Wolfgang Kumm

Berlin (dpa) - Die neue Bundesregierung will nach Angaben von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles das verabredete Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit rasch angehen. «Es kommt in den ersten 100 Tagen auf den Tisch», sagte Nahle im ZDF-«Morgenmagazin».