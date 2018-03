Russische Transportmaschine in Syrien abgestürzt: 39 Tote

Technisches Versagen vermutet

Antonow An-26: Beim Absturz einer russischen Militärtransportmaschine diesen Types sind in Syrien alle 32 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Foto: Igor Zarembo

Moskau/Hamaimim (dpa) - Beim Absturz eines russischen Militärtransporters in Syrien sind alle 39 Menschen an Bord getötet worden. Die Antonow An-26 sei beim Landeanflug auf den Luftwaffenstützpunkt Hamaimim in der Provinz Latakia abgestürzt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.