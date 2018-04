Russischer Gouverneur tritt nach Brandkatastrophe zurück

64 Tote in Kemerowo

Der verheerende Brand hatte viele Versäumnisse der Behörden zutage gefördert. Foto: Russian Ministry for Emergency Situations/AP

Kemerowo (dpa) - Eine Woche nach der Brandkatastrophe mit 64 Toten in Kemerowo in Sibirien hat der regionale Verwaltungschef seinen Rücktritt erklärt. Mit einer derartigen moralischen Last könne er nicht mehr Gouverneur bleiben, erklärte Aman Tulejew (73).