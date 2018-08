SPD ärgert Union mit Ruf nach Rentengarantie bis 2040

Droht ein Rentenwahlkampf?

Berlin (dpa) - In der schwarz-roten Koalition bahnt sich neuer Streit über die Festschreibung des Rentenniveaus an. Die SPD in Gestalt von Vizekanzler Olaf Scholz verlangt, das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren - also weit über das vereinbarte Jahr 2025 hinaus.