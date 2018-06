Saudi-Arabien stellt erstmals Führerschein für Frauen aus

Fahrverbot wird abgeschafft

Das Informationsministerium verbreitete Bilder von Frauen mit Führerscheinkarte, etwa von Tahani Aldosemani, Assistenzprofessorin an einer Universität. Foto: Saudi Information Ministry/AP

Riad (dpa) - Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens hat das Königreich Frauen den Führerschein übergeben. «Tausende Glückwünsche den Töchtern unseres Landes», hieß es in einem auf Twitter geteilten Video, das eine Übergabe der Behörden am Montag zeigte.