Seehofer: Wir nehmen 10.200 Umsiedlungsflüchtlinge auf

«Resettlement»-Programm

Europa in Sicht: Aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge auf einem Rettungsschiff vor der italienischen Küste. Foto: Lena Klimkeit/Archiv

Berlin (dpa) - Deutschland will nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer 10.200 Flüchtlinge über ein EU-Umsiedlungsprogramm aufnehmen. Noch im laufenden Jahr sollen so 4600 Flüchtlinge nach Deutschland kommen dürfen, wie der CSU-Politiker in Berlin sagte. 2019 sollen 5600 weitere folgen.