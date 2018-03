Skripal-Schulfreund: Vergifteter Ex-Spion bat Putin um Gnade

Moskau dementiert Kontakt

Das Eingangsschild vor dem Salisbury Memorial Hospital, in dem der ehemalige russische Doppelagent Skripal und seine Tochter behandelt werden. Foto: Matt Dunham/AP

London/Moskau (dpa) - Der vergiftete russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal soll den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Brief um eine Begnadigung gebeten haben. Das sagte ein ehemaliger Schulkamerad Skripals der BBC in einem Interview.