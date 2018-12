Soros-Universität verlässt Ungarn

„Das ist ein dunkler Tag für Ungarn, ein dunkler Tag für die akademische Freiheit in Ungarn“, sagte CEU-Rektor Michael Ignatieff am Montag in Budapest vor Journalisten. Die CEU war der Regierung wegen des dort herrschenden liberalen Geistes ein Dorn im Auge. Zudem nutzt Ministerpräsident Viktor Orban den CEU-Gründer Soros seit Jahren als Feindbild. Aus Brüssel und Deutschland kam scharfe Kritik.

Die ungarischen Regierung hatte sich geweigert, den rechtlichen Rahmen für den Weiterbestand der CEU zu garantieren, obwohl sich die Universität den Bedingungen eines neuen Hochschulgesetzes gebeugt hatte. Orbans Sprecher bezeichnete den Rückzug der CEU als „Bluff“.

Die EU-Kommission reagierte „zutiefst besorgt“. Man habe schon am 7. Dezember 2017 wegen des ungarischen Hochschulgesetzes beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen Ungarn eingereicht, hieß es in einem Statement aus Brüssel. Auf Antrag der EU-Kommission wolle das Gericht dieses Verfahren nun beschleunigen.

Regierung spricht von einem „Bluff“

Aus der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der auch die ungarische Regierungspartei Fidesz gehört, kam eine scharfe Rüge. „Es ist inakzeptabel, dass eine Universität in der EU wegen ihres Lehrplans gezwungen wird umzuziehen“, twitterte der EVP-Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU). Der Grünen-Hochschulexperte Kai Gehring rief die Bundesregierung dazu auf einzuschreiten, statt „die Stirn in Sorgenfalten zu legen und ansonsten Orban gewähren zu lassen“.

Nun werden die in den USA akkreditierten CEU-Studienprogramme von September 2019 an aus Budapest nach Wien verlegt. Hingegen bleiben die in Ungarn akkreditierten, englischsprachigen Studiengänge in Budapest. Vor allem die US-Diplome hatten die CEU für Tausende Studenten aus aller Welt attraktiv gemacht. Die Zentraleuropäische Universität besteht offiziell aus zwei Institutionen: der CEU, die US-Diplome vergibt, und der KEE, die ungarische Zeugnisse erteilt.

Dieses doppelte Diplomsystem nahm Ungarns Regierung zum Anlass, den Wahrheitsgehalt der Umzugsankündigung infrage zu stellen. „Die Soros-Universität zieht so sehr um, dass sie dableibt“, sagte Regierungssprecher Istvan Hollik, zumal ein bedeutender Teil des Lehrbetriebs in Budapest bleibe. Dies sei ein „politischer Bluff“.

Orbans Kanzleiminister Gergely Gulyas reagierte mit einem Wortspiel, weil die Initialen CEU (Central European University) und KEE (Közep-Europai Egyetem) in der Übersetzung dasselbe bedeuten: Zentraleuropäische Universität. Gulyas sagte: „Soviel wir wissen, bleibt die Zentraleuropäische Universität in Budapest.“

Ungarn hatte 2017 neue Bedingungen für den Betrieb ausländischer Universitäten eingeführt. Die Lehranstalt muss demnach in ihrem Heimatland ebenfalls eine Lehrtätigkeit ausüben und es muss für den Betrieb in Ungarn ein bilaterales Abkommen auf Regierungsebene geben. Im Fall der CEU wäre das ein Abkommen zwischen dem US-Staat New York und der ungarischen Regierung gewesen. Das Abkommen war nach Angaben der CEU seit Monaten unterschriftsreif ausgehandelt, jedoch weigerte sich Budapest, es zu unterschreiben. Außenminister Peter Szijjarto behauptete, dass die CEU eine Bedingung nicht erfülle, nämlich die Lehrtätigkeit in den USA. (dpa)