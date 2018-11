Spahn erntet harsche Kritik

Die Deutsche Rentenversicherung wies darauf hin, dass bereits heute Familien vor allem durch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten über die Rentenversicherung stark gefördert würden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Sozialverband VdK lehnten Spahns (Foto) Vorschlag ab. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte stattdessen die Ausweitung des Solidarsystems zu einer Bürgerversicherung.

Spahn hatte gefordert, dass Kinderlose mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen sollten als Eltern. Er sage dies ganz bewusst als „selbst Kinderloser, der bereit ist, finanziell mehr zur Zukunftsfähigkeit des Systems beizutragen“. Buntenbach sagte dazu: „Mit vollen Taschen ist gut schenken.“ Hier bestrafe jemand, der selbst per Gesetz gar kein Mitglied der Pflichtversicherung sei, diejenigen, die über ihre Sozialversicherungsbeiträge ohnehin schon in die Solidargemeinschaft einzahlten. Spahn, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, ist seit 2002 Bundestagsabgeordneter und seit März Gesundheitsminister. Weder Abgeordnete noch Bundesminister sind in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Für ihre späteren Pensionen und Ruhegehälter zahlen sie keine Beiträge. (dpa/Foto: dpa)