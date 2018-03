Spaniens Frauen streiken

An dem ersten landesweiten „feministischen Streik“ nahmen am Donnerstag nach Angaben von Gewerkschaften 5,3 Millionen Menschen teil. Die rund 120 Kundgebungen standen unter dem Motto „Wenn die Frauen streiken, dann steht die Welt still“. Die Teilnehmerinnen wurden dazu aufgerufen, auch zu Hause die Arbeit niederzulegen und weder zu putzen noch zu kochen. Auch Hollywoodstar Penélope Cruz und Königin Letizia beteiligten sich. Die Frau von König Felipe VI., eine ehemalige Journalistin, die sich in der Vergangenheit mehrfach mit den Feministinnen solidarisch erklärt hat, sagte alle Termine an diesem Tag ab. (dpa)