«Speedmarathon»: Polizei hat große Kontrollaktion gestartet

Seit 6.00 Uhr wird geblitzt

An einer Grundschule in München misst ein Polizist mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge. Foto: Matthias Balk

An einer Grundschule in München misst ein Polizist mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge. Foto: Matthias Balk

Frankfurt/Main/München (dpa) - In mehreren Bundesländern hat die Polizei mit einer groß angelegten Tempo-Kontrollaktion begonnen. Der Blitzmarathon startete am Morgen planmäßig, wie ein Polizeisprecher in Hessen sagte.