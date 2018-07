Sprengsatz vor US-Botschaft in Peking explodiert

Täter verletzt

Nach der Exposion sperren Polizisten die Straße zur US-Botschaft in Peking. Foto: Andy Wong/AP

Peking (dpa) - Vor der US-Botschaft in Peking ist am Donnerstag ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert. Größere Sachschäden gab es nicht. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Bombenleger bei der Explosion selbst an der Hand.