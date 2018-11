Staatsakt zum 100-jährigen Bestehen der Republik Österreich

Wechselvolle Geschichte

Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, will an die wechselvolle Geschichte des Landes erinnern. Foto: Herbert Pfarrhofer/APA

Wien (dpa) - Mit einem Staatsakt feiert Österreich am Montag das 100-jährige Bestehen der Republik. In der Wiener Staatsoper wollen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz an die wechselvolle Geschichte des Landes erinnern.