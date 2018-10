Tattoo-Entfernung künftig nur noch beim Arzt möglich

Rsikante Laserbehandlungen

In der Universitätsklinik Bochum entfernt ein Arzt mit einem Laser ein Tattoo auf der Brust eines Mannes. Foto: Marcus Simaitis

Berlin (dpa) - In Deutschland dürfen bald nur noch Ärzte per Laser Tätowierungen entfernen. Das hat der Bundesrat entschieden. Bisher bieten beispielsweise auch private Kosmetikstudios solche Eingriffe an.