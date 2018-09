Trump wirft China erneut Einmischung in US-Wahlen vor

Rede im UN-Sicherheitsrat

Trump hatte bereits in eine seiner Reden vor der UN-Vollversammlung dazu aufgefordert, den Iran international zu isolieren. Foto: Evan Vucci/AP/

New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat China erneut Versuche zur Einmischung in die Kongresswahlen vorgeworfen, die in der Mitte der vierjährigen Amtszeit des Präsidenten stattfinden.