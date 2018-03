Türkei nennt Merkel-Kritik «inakzeptabel»

Nach Rede im Bundestag

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch während der Generalaussprache der Abgeordneten im Bundestag. Foto: Christophe Gateau

Istanbul (dpa) - Die Türkei hat Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Militäroffensive in Nordsyrien als «bedauerlich» und auf Falschinformationen beruhend zurückgewiesen. Merkel hatte den türkischen Militäreinsatz am Mittwoch erstmals deutlich verurteilt.