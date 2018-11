US-Polizei findet 44 tote und 130 verwahrloste Hunde

Tierschutz

Einige der Hunde, die aus einem Heim in Burlington County gerettet wurden. Foto: Lindsay Sanator/Monmouth County SPCA

Shamong (dpa) - Beim Durchsuchen eines Hauses im US-Staat New Jersey hat die Polizei 44 tote Hunde in Plastiktüten verpackt in Gefriertruhen entdeckt.